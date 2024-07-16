Küçükçekmece'de akraba aileler arasında silahlı çatışma! 10 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 10 YARALI



İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olay, saat 15.00'da Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir çatışmaya evrildi.

Olay sırasında taraflardan biri kahvede otururken, diğer grup araçlarla olay yerine geldi. İlk etapta sopa ve tekmelerle başlayan kavga, tarafların silahlarını çekmesiyle daha da şiddetlendi. Yaşanan çatışma sonucu her iki gruptan da 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Çatışma haberini alan polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, çatışan grupları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Güvenliği sağladıktan sonra yaralıların ilk müdahalesi yapıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan ve patlamamış mermi bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak delilleri topladı ve çatışmanın nedenini daha detaylı araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.







MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Küçükçekmece'deki bu çatışma, mahalle sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu. Olayın meydana geldiği Kule Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlar, evlerinden çıkmaya korktuklarını ve yaşanan olaydan dolayı büyük endişe duyduklarını belirttiler. Olay yerinde güvenlik önlemlerini artıran polis, vatandaşları sakinleştirmek için çaba sarf etti.

Polis ekipleri, olaya karışan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, olayın başlangıcından sonuna kadar yaşananları detaylı bir şekilde inceleyen polis, çatışmaya karışan tüm şahısları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.



Çatışmada yaralanan ve hastanelere kaldırılan 10 kişiden 1'inin durumu ağır. Diğer yaralıların ise durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

