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Küçükçekmece'de Ambulansa Yol Vermeyen Otomobilin Geri Manevrası

Küçükçekmece'de, otomobilin ambulansa yol vermemesi üzerine olay kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:45
Küçükçekmece'de Ambulansa Yol Vermeyen Otomobilin Geri Manevrası

Küçükçekmece'de Ambulansa Geçiş İzni Vermeyen Sürücü

Küçükçekmece'de, bir ambulansın acil durumda karşıdan gelen bir otomobile yol vermemesi sonucu yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olaya Tanıklık Eden Vatandaşların Tepkisi

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, bir otomobil ambulansa yol vermeyerek geçiş engeli oluşturdu. Ambulans sürücüsü siren çalmasına rağmen geçiş için yer bulamayınca geri manevra yaparak sokaktan çıkmak zorunda kaldı. Bu süreçte çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olayın Belgelendiği Anlar

Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlgili görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından, polis otomobil sürücüsünü tespit etmek için harekete geçti.

Sonuç olarak, etkili acil hizmetlerin önündeki engellerin üstesinden gelinmesi adına bu tür durumların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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