Küçükçekmece'de Asayiş Uygulaması: 28 Aranan Kişi Yakalandı

Küçükçekmece'de Asayiş Uygulaması

Küçükçekmece'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli branşlarından oluşan ekipler tarafından yapılan asayiş uygulaması dikkat çekti. 28 kişi, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri, dünkü denetimde ciddi bir güvenlik ağı oluşturdu.

Uygulama Detayları

Kapsamlı uygulama kapsamında 12 bin 643 kişi üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca, 3 yoklama kaçağı ve 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetlenen 60 iş yerinde kurusıkı tabanca, toplamda 137 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun yanı sıra, 4 bin 28 araç ve motosiklet incelenirken, 28 araç trafikten men edildi.

Toplam 321 sürücüye işlem yapılırken, denetimlerde 1 milyon 296 bin 114 lira para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de yapılan bu asayiş uygulaması, ilçe genelindeki güvenlik önlemlerinin etkinliğini bir kez daha kanıtladı.