Küçükçekmece'de 'Ata'ya Özlem' Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni

Küçükçekmece'de düzenlenen 'Ata'ya Özlem Şiir Okuma Yarışması' ödül töreninde öğrenciler ve öğretmenler Atatürk için duygulu şiirlerini seslendirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:39
Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın anısını yaşatmak ve şiire ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen "Ata'ya Özlem Şiir Okuma Yarışması"ın ödül töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışma Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenirken, törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ilçe protokolü ile öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi yansıtan şiirleri etkileyici şekilde seslendirdi; törende duygusal anlar da yaşandı.

Dereceye Girenler

İlkokul Kategorisi

1. Hiranur Çankaya – Nasrettin Hoca İlkokulu

2. Yade Tüfekçibaşı – Dr. İsmet Birgül İlkokulu

3. Arya İncesu – Sultan Alparslan İlkokulu

3. Aras İncesu – Sultan Alparslan İlkokulu

Ortaokul Kategorisi

1. Miray Merve Uygun – Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu

2. Beril Şabadak – Sultan Murat Ortaokulu

3. Elif Taşkın – Hayriye Gök Ortaokulu

Lise Kategorisi

1. Arda Yiğit Uzun – Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi

2. Elif Emiroğlu – Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

3. İdil Baykan – Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi

Öğretmen Kategorisi

1. Serap Durur – Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi

2. Aslıhan Mutlu İncesu – Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

3. İsmail Yaylı – Küçükçekmece Anadolu Lisesi

Dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

