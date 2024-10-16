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Küçükçekmece'de Atatürk Büstüne Zarar Veren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Atatürk büstüne zarar verdiği iddia edilen zanlı M.D., Küçükçekmece'de adli mercilere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:09
Küçükçekmece'de Atatürk Büstüne Zarar Veren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Küçükçekmece'de Atatürk Büstüne Zarar Verdikleri İddia Edilen Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edildi. Olay, dün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında Atatürk büstünün kırıldığını ve tahrip edildiğini tespit etti. Ekipler, bu suçla ilişkilendirilen kişinin M.D. (26) olduğunu belirleyerek şüpheliyi olay yerinde yakaladı.

Şüphelinin Suç Kaydı

Gözaltına alınan M.D.'nin, daha önce "uyuşturucu madde kullanımı" ve "tehdit" suçları yüzünden sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca, 13 Ekim tarihinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunu işlediği ve bu sebeple firari olduğu belirlendi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilerek hukuki sürecin devam etmesi sağlandı.

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