Küçükçekmece’de BEDAŞ Kablosu Patladı: Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Küçükçekmece Halkalı Zeynebiye Caddesi'nde BEDAŞ'a ait yer altı kabloları patlayıp yanınca park halindeki bir otomobil alev aldı; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:17
Olayın Detayları

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)'a ait yer altı elektrik kabloları aniden patlayıp yanmaya başladı. Olay, Halkalı Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alevler, park halindeki bir otomobile sıçrayarak aracın kısa sürede alev almasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görgü Tanığının Açıklaması

Olay yerindeki esnaflardan Hanifi Çınar, BEDAŞ ekiplerinin olay yerine 1,5 saat sonra geldiğini belirtti. Çınar, 'Dumanlar çıkıyordu. Aracın yanına geldim camı kırıp aracı kurtaracaktım kurtaramadım. BEDAŞ hiç gelmedi. İlk önce itfaiye geldi. 1,5 saat sonra BEDAŞ geldi. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Burada da kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor ve 4,5 sefer aynı şekilde elektrik kesintileri yaşıyoruz' dedi.

Olayla ilgili yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.

