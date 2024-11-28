Küçükçekmece'de Bıçakla Cinayet: Şüpheli Gözaltında

Küçükçekmece'de, bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen E.A. (41) gözaltına alındı. Olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında gerçekleşti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş hanına gelen bıçakla yaralama ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde S.Ö. (43)'nün bıçaklandığı belirlendi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından müdahale edilen S.Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler, katil zanlısı E.A.'yı yakalamak için geniş çaplı bir saha araştırması başlattı ve sonuç olarak zanlı Sarıyer'de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, E.A.'nın, babasının ölümünden S.Ö.’yü sorumlu tuttuğu ve aralarında çıkan bir tartışma esnasında cinayeti işlediği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.