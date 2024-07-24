Küçükçekmece'de Bilim Şenliği Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Küçükçekmece Bilim Festivali: Eylül'de Coşku Başlatacak

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenecek olan "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" projesi, 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlçede İlk Bilimsel Etkinlikler

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje, özellikle Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi Coğrafya öğretmeni Uzman Leyla Arattan önderliğinde, deneyimli öğretmenlerin yer aldığı bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Katılım ve Etkinlikler

Yaklaşık 50 bin kişinin katılımının beklendiği etkinlikler, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'nda gerçekleşecek. 4 yaş ve üstü çocuklar için ücretsiz olarak sunulacak 54 bilim atölyesi, 25 bilimsel etkinlik, 3 bilim temalı sergi, 5 yarışma ve 4 seminer program içerisinde yer alacak.

Paydaşlar ve İçerikler

Küçükçekmece Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aydın Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve birçok sponsordan oluşan toplam 4 sponsor şirket ile ortak olarak gerçekleştirilen etkinlikte, fen, mühendislik, sanat, doğa, teknoloji, bilişim ve spor konularında içerikler sunulacaktır.

Bu etkinliklerin ilçe genelindeki bilimsel bilinci artıracağı ve gençlerde bilimsel düşünme becerilerini geliştireceği öngörülmektedir.