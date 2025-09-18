Küçükçekmece'de 'Bir Astrofest Serüveni' Başladı – Bilim ve Uzay Festivali

Küçükçekmece'de 'Bir Astrofest Serüveni' kapılarını açtı

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen festival, Atakent Etkinlik Meydanında ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik, bilim ve uzay meraklılarını bir araya getiriyor.

Açılışta öne çıkan mesajlar

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, konuşmasında bilimin toplumların ilerlemesindeki temel rolüne dikkat çekerek, "Merak olacak ki ilerleme olsun" diye konuştu. Anteplioğlu, etkinliğin asıl amacının çocuklarda merak uyandırmak ve onların hayal dünyalarını destekleyerek geleceğe dair tasvirlerini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, festivalin 3 gün boyunca çocukların geleceği adına önemli bir deneyim sunacağını vurguladı. Çıkrıkçı, öğrencilerin bireysel projeleri aracılığıyla hem çocukların hem de ülkenin geleceğini gördüklerini kaydetti.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici ise etkinliğin sadece gökyüzünü izlemek olmadığını; bilimin, teknolojinin ve hayal gücünün ışığında geleceğe yolculuğun bir parçası olduğunu belirterek, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanın kapılarını araladıklarını söyledi.

Program ve etkinlikler

Festival kapsamında 50 bilim atölyesi, 11 bilimsel etkinlik, 5 bilimsel yarışma, 2 bilimsel söyleşi ve 2 bilim semineri düzenlenecek. Katılımcılar; gökyüzü gözlemleri, planetaryum gösterileri, robotik uygulamalar, astronomi temalı çalışmalar ve STEM atölyeleriyle bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak.

Etkinlik, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden oturumlarla bilim dünyasından isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyor. Festivalin hedefi, katılımcılara uzayı tanıma ve geleceğe dair yeni ufuklar açma fırsatı sunmak.

TÜBİTAK desteğinin önemi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Leyla Bostan, TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerinin hazırlanmasının ve yürütülmesinin zorlu olduğunu belirtti. Bostan, geçen sene Türkiye genelinde 56 projenin desteklendiğini, bunun 9'unun İstanbula, 8'inin ilçelere ait olduğunu ve bu sene de 6 ilçemizin projesinin kabul edildiğini söyledi. Bu nedenle programın çok anlamlı ve kıymetli olduğunu dile getirdi.

Festival, 20 Eylül'de sona erecek ve katılımcılara bilimsel meraklarını artırma, yeni beceriler kazanma ve geleceğe dair ilham alma olanağı sağlayacak.

