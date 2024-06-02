Küçükçekmece'de çöken bina için Bakan Özhaseki "standartlara uyulmadan inşa edilmiş" dedi

Küçükçekmece'de Meydana Gelen Bina Çöküşüyle İlgili Bakan Özhaseki'den Açıklama

İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'nde yer alan Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu bilgisinin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı ve ekiplerin enkaz altındaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Olay Anında Yaşananlar

Çöküş sırasında binanın altında park halindeki araçlar ciddi hasar gördü ve yoldan geçen bir belediye otobüsü de zarar gördü. Enkazdan bir kişinin kendi imkanlarıyla çıkarak içeride kalanlarla ilgili ekiplere bilgi verdiği belirtildi. Ancak arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bakan Özhaseki'den İlk Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Bakan Özhaseki, yapılan ilk incelemelerde binanın 1988 yılında inşa edildiğini ve daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yapımında Deniz Kumu Kullanılmış

Özhaseki, binanın mimarlık ve mühendislik standartlarına uyulmadan inşa edildiğini ve yapımında deniz kumu kullanıldığını açıkladı. Ayrıca, binanın statiğini bozacak müdahalelerin de yapıldığı anlaşıldı. Ekiplerin sahada incelemelerine devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, gelişmeleri anbean takip ettiklerini ifade etti.

Güvenlik Önlemleri ve Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak arama kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çökmenin nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, vatandaşların güvenliği için bölgedeki binalarda da kontroller yapılıyor.