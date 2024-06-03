Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı, dönerciye adli kontrol kararı

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün meydana gelen bina çökmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Binanın giriş katındaki dönerciyi faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararı
Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ün tutuklanmasının ardından, binanın giriş katındaki dönerci dükkanını faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında adli kontrol kararı alındığı belirtildi.
Olayın Ardından Gözaltına Alınanlar
Küçükçekmece'de dün 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyor.