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Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı, dönerciye adli kontrol kararı

İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı, dönerciye ise adli kontrol kararı verildi. Olayın ardından gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma sürüyor

Yayın Tarihi: 03.06.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 22:01
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı, dönerciye adli kontrol kararı

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün meydana gelen bina çökmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Binanın giriş katındaki dönerciyi faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Tutuklama ve Adli Kontrol Kararı

Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ün tutuklanmasının ardından, binanın giriş katındaki dönerci dükkanını faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında adli kontrol kararı alındığı belirtildi.

Olayın Ardından Gözaltına Alınanlar

Küçükçekmece'de dün 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyor.

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