Küçükçekmece'de Elektrik Altyapı Çalışmaları Trafiği Etkiledi

Küçükçekmece'deki Elektrik Altyapı Çalışmaları Tıkanıklıklara Neden Oldu

Küçükçekmece'de gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmaları, D-100 kara yolunda önemli trafik sıkışıklıklarına yol açtı. Çalışmalar sırasında, elektrik şirketine ait ekipler, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yan yolda uygulamaya koydukları projeyle birlikte, yolu yalnızca tek şerit haline getirdi. Bu durum, bölgede araç akışını olumsuz etkileyerek, Beylikdüzü ile Büyükçekmece arasında yoğunluk oluşturdu.

Yoğun Trafik ve Aksaklıklar

Altyapı çalışmaları sırasında, bölgedeki trafik akışında ciddi aksaklıklar meydana geldi. Sürücüler ve yolcular, zaman zaman uzun bekleme süreleri ile karşılaştı. Ekipler, çalışmaların sürekliliği ve güvenliği için çabalarken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önerildi.