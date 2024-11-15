Küçükçekmece'de Elektrik Panosu Sorunu Apartman Sakinlerini Mağdur Ediyor

Küçükçekmece'deki Apartman Sakinlerinden Elektrik Panosu Şikayeti

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm projesi ile yenilenen bir apartmanın giriş kapısı önünde bulunan elektrik panosu, sakinlerin otoparkı kullanmasını engelliyor.

Mağduriyetlerini Dile Getirdiler

Mehmet Akif Mahallesi Oğuz Sokak'taki 4 katlı apartman, 7 ay önce kentsel dönüşüm ile modern bir görünüme kavuştu. Ancak apartman sakinleri, Küçükçekmece Belediyesi tarafından 2 yıl önce sokağa yerleştirilen elektrik panosunun otopark girişinde tutulduğunu öğrendi.

Apartman sakinlerinden İbrahim Şahin, yeni evlerine taşınmanın sevincini yaşayamadıklarını belirterek, "Kentsel dönüşümden sonra kendimize ait garajımız oldu ama maalesef kullanamıyoruz, aracımızı bırakamıyoruz." şeklinde konuştu.

Belediyeye Dilekçe Verdiler

Şahin, sokağındaki diğer apartmanlara ait elektrik panolarının da uygunsuz konumda olduğunu aktararak, "Sorumluluk belediyede. Mağduriyetimizin giderilmesi için belediyeye dilekçe verdik. Bir sonuca varamadık," dedi. Müteahhitin elektrik dağıtım şirketine durumu bildirdiğini de sözlerine ekleyen Şahin, "Ancak firma panonun kaldırılması için 60 bin lira istedi," diye belirtti.

Sokak Daralıyor, Park Sorunu Artıyor

Şahin, yalnızca kendi apartmanlarının değil, diğer binaların önündeki panoların da kaldırım üstünde durduğunu ve sokağın dar yapısından dolayı park sorunu yaşadıklarını vurguladı. "Belediyeden bu durumu bir an önce düzeltmesini istiyoruz," dedi.

Esnafında Şikayetleri Var

Karşı apartmanda esnaf olan Kayhan Eroğlu, elektrik panolarından ötürü 2 yıldır sıkıntı çektiklerini anlatarak, "Elektrik panosunun uygun yere konulmaması nedeniyle binanın yıkımı sırasında da aksaklıklar yaşandı," ifadesini kullandı. Eroğlu, "12 yıldır bu sokaktayım. Panoyu koydukları sırada aslında neden ortayı seçtiklerine biz de anlam veremedik, şaşırdık. Kurabilecek çok yer vardı ama adamlar ısrarla buraya koydu," dedi.

Elektrik panosunun yolda sıkıntılar yarattığını ve dükkâna ürün geldiğinde yükleme yapmakta zorluk çektiklerini de belirten Eroğlu, sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.