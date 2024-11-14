Küçükçekmece'de Gizemli Ölüm: İnci Başaran Toprağa Verildi

Özellikle sosyal medyada gündem olan bu olay, çevredeki birçok kişi tarafından da merakla takip ediliyor. Genç kızın kaybolduktan sonra başvuruda bulunmadıkları kimse olmadığını ifade eden aile, kardeşlerinin herhangi bir husumetinin olmadığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.