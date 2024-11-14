Küçükçekmece'de Gizemli Ölüm: İnci Başaran Toprağa Verildi

Küçükçekmece'de Genç Kızın Cenazesi Defnedildi
Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde 18 yaşındaki İnci Başaran'ın ölü bulunması, ailesini ve çevresini derin bir üzüntüye boğdu. Geçtiğimiz günlerde hakkında kayıp başvurusu yapılan Başaran, yapılan araştırmalar sonucu derede cansız bedeniyle bulundu.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen otopsi işlemleri tamamlanan İnci Başaran'ın cenazesi, sabah saatlerinde ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ailesi ve yakınları, Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazını kılmak için bir araya geldi.
Defin işlemi sonrasında İnci Başaran, Silivri'deki Gümüşyaka Mezarlığına defnedildi. Kardeşinin kayboluşunun ardından duyduğu üzüntüyü dile getiren ağabeyi Mahsun Başaran, "Pazartesi'den bu yana kayıp olan kız kardeşimin ölüm haberini sosyal medyadan öğrendik. Maalesef sonradan acı habere ulaştık. Kaza olabilir." ifadelerini kullandı. Özellikle sosyal medyada gündem olan bu olay, çevredeki birçok kişi tarafından da merakla takip ediliyor. Genç kızın kaybolduktan sonra başvuruda bulunmadıkları kimse olmadığını ifade eden aile, kardeşlerinin herhangi bir husumetinin olmadığını dile getirdi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Özellikle sosyal medyada gündem olan bu olay, çevredeki birçok kişi tarafından da merakla takip ediliyor. Genç kızın kaybolduktan sonra başvuruda bulunmadıkları kimse olmadığını ifade eden aile, kardeşlerinin herhangi bir husumetinin olmadığını dile getirdi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.