Küçükçekmece'de Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Denetimlerde Yakalanan Firari Hükümlü

Küçükçekmece'de, polis tarafından yapılan denetimlerde bir firari hükümlü yakalandı. Tevfikbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında, şüpheli bir kişi durduruldu.

Hakkında Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şüpheli

Yapılan sorgulamada, kimliği belirlenen Ö.Y. adlı kişinin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan arandığı ve toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Suç Kayıtları ve Emniyete Götürülmesi

Ayrıca, çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı toplam 11 ayrı kaydı bulunan bu kişi, olayın ardından güvenlik güçleri tarafından emniyete götürüldü.