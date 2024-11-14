Küçükçekmece'de Hemşireye Araç Çarptı: Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Trajedi: Hemşire Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, kaldırımda yürüyen hemşire Şengül Ayyıldız, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, 19 yaşındaki sürücü E.S, otomobilinin kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Bu esnada, kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Ayyıldız'a çarparak büyük bir kazaya yol açtı.

Kaza sonrası hemen sağlık ekiplerine haber verilerek, ağır yaralanan Ayyıldız, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen, Ayyıldız hayatını kaybetti.

Sürücü Gözaltında

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaza sonrası E.S'yi gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Cenaze Töreni ve Taziye Mesajı

Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından, Tokat'a uğurlanacak. Ayrıca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Ayyıldız'ın vefatını duyurarak ailesine taziye mesajı yayımladı.

Tanıklardan Kaza Anı

Görgü tanıklarından Recep Gençay, kaza anında Ayyıldız'ın kaldırımda yürüdüğünü belirtirken, "Akşam saatlerinde hafif yağmur yağdığı için yerler kaygandı. Bir sürücü önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıktı ve o sırada yürüyen hemşire hanıma çarptı." şeklinde bilgi verdi. Tanıklar, kazanın hemen ardından ilk müdahaleyi yaptıklarını ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.