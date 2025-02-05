Küçükçekmece'de İnşaat Halindeki Camiden Kablo Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Küçükçekmece'de, inşaat halindeki bir camiden kablo hırsızlığı meydana geldi. Güvenlik kameralarının kaydettiği anlar, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı süren Tevhid Camisi'nde gerçekleşti. Üç şüpheli, caminin etrafında dolaşarak güvenlik önlemlerini kontrol etti.

Camide güvenlik kamerası olduğunu fark eden hırsızlar, yüzlerini gizleme gereği bile duymadan merdivenlerin üstündeki yaklaşık 70 metrelik kabloyu alarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayın ardından polisin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığı öğrenildi.