Küçükçekmece'de İzinsiz Giriş

Küçükçekmece'de İzinsiz Eve Giriş Olayı

Küçükçekmece'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir birey, ailesinin kiraya verdiği eve izinsiz girmesi sonucu güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yaşayan aile, madde bağımlılığı nedeniyle oğulları Murat V'yi (27) çevresinden uzak tutmak amacıyla Silivri'ye taşındı. Aile, Küçükçekmece'deki boşalttıkları daireyi 3 üniversite öğrencisine kiraladı.

Bir süre sonra, uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen Murat V, önceki ikamet ettikleri eve izinsiz olarak girerek öğrencileri rahatsız etti. Evde oturan üç kız öğrenci, şüpheliyi görünce büyük bir panik yaşadı ve bağırarak binadan dışarı kaçtı.

Polis Müdahalesi

Öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zorluk çıkarmadan Murat V'yi yakaladı. Ardından sağlık ekipleri, şüpheliye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Küçükçekmece'de yaşanan bu olay, toplumsal güvenliği tehdit eden madde bağımlılığı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.