Küçükçekmece'de İzinsiz Gösteri: 5 Gözaltı

Küçükçekmece'de İzinsiz Gösteri Gerçekleşti

Küçükçekmece'de gerçekleşen izinsiz gösteride, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde bir grup, üç çöp konteynerini yola çekip ateşe verdi.

Polis ve İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine hızlıca bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve itfaiye ekibi, göstericilerin kaçışına engel olamadan olay yerinde toplandı.

Gözaltılar ve Yangın Söndürme Çalışmaları

Olay sonrası, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kabahatlilerin yakalanması için çalışmalar başlattı ve bu kapsamda 5 kişiyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri, konteynerlerdeki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdü.

Özel harekat polislerinin de bulunduğu güvenlik ekipleri, bölgede önlemler alarak durumu kontrol altına aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.

Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan ve çöp konteynerlerini ateşe veren gruptan 5 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.