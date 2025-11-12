Küçükçekmece'de Kafede Silahlı Saldırı: Kar Maskeli Şüpheli Kaçtı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kafede kar maskeli şahsın silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı; şüpheli kaçtı, polis arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:15
Olayın Detayları

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre, kafeye giren kimliği belirsiz ve kar maskeli bir şahıs, masada oturan iki kişiden birine yaklaştı. Masada bulunan biri kadın 2 kişi olduğu belirtilirken, şüphelinin masada oturan adama silahla ateş ettiği aktarıldı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Emniyet güçleri, kafenin önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kafe içinde çalışma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için arama ve soruşturma çalışmalarını sürdürüyor.

