Küçükçekmece'de Kargo Yüklü Kamyonet Yandı: 59 AKN 617

Halkalı Gümrük Yolu'nda seyir halindeki kargo yüklü 59 AKN 617 plakalı kamyonet alev aldı; sürücü aracı kenara çekip itfaiye ve polise haber verdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:27
Küçükçekmece'de Kargo Yüklü Kamyonet Yandı: 59 AKN 617

Küçükçekmece'de Kargo Yüklü Kamyonet Yandı: 59 AKN 617

Halkalı Gümrük Yolu'nda seyir halindeyken alev aldı

Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanan kargo yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Halkalı Gümrük Yolu'nda seyreden ve henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen 59 AKN 617 plakalı kamyonet yanmaya başladı.

Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Kanser Farkındalığı Yürüyüşü — 12. Uluslararası Onkoloji Günleri
2
Polonya, Belarus sınırını 25 Eylül'de yeniden açıyor | Zapad 2025
3
Aydın'da Yarım Asırlık Çiftler Evlilik Tecrübelerini Paylaştı
4
Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi
5
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması
6
Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı
7
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı