Küçükçekmece'de Kargo Yüklü Kamyonet Yandı: 59 AKN 617
Halkalı Gümrük Yolu'nda seyir halindeyken alev aldı
Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanan kargo yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Halkalı Gümrük Yolu'nda seyreden ve henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen 59 AKN 617 plakalı kamyonet yanmaya başladı.
Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; kamyonet kullanılamaz hale geldi.