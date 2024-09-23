Küçükçekmece'de Kontrolden Çıkan Servis Minibüsü Binaya Çarptı

Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Kazası

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir servis minibüsü kontrolden çıkarak bir binaya çarptı. Olay, Sultanmurat Mahallesi Serbest Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay Yerine Müdahale

yöneten sürücü Ersin A., aracın kontrolünü kaybederek bir binanın bahçe duvarına ve giriş kapısına çarptı. Kaza sonrası çevredeki halk, sürücünün minibüsten çıkmasına yardımcı oldu.

Kazanın ardından olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından minibüsü bulduğu yerden çıkararak çalışmalarını tamamladı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, minibüsün bahçe duvarına ve binaya çarparak meydana gelen kazayı gözler önüne serdi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda minibüsün çarpmasından kurtulduğu da yer almakta.