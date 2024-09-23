DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,24%
ALTIN
2.886,18 -0,41%
BITCOIN
2.163.060,26 -0,29%

Küçükçekmece'de Kontrolden Çıkan Servis Minibüsü Binaya Çarptı

Küçükçekmece'de bir servis minibüsü kontrolden çıkarak binaya çarptı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:33
Küçükçekmece'de Kontrolden Çıkan Servis Minibüsü Binaya Çarptı

Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Kazası

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir servis minibüsü kontrolden çıkarak bir binaya çarptı. Olay, Sultanmurat Mahallesi Serbest Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

34 LZP 846 plakalı minibüsü yöneten sürücü Ersin A., aracın kontrolünü kaybederek bir binanın bahçe duvarına ve giriş kapısına çarptı. Kaza sonrası çevredeki halk, sürücünün minibüsten çıkmasına yardımcı oldu.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından minibüsü bulduğu yerden çıkararak çalışmalarını tamamladı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, minibüsün bahçe duvarına ve binaya çarparak meydana gelen kazayı gözler önüne serdi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda minibüsün çarpmasından kurtulduğu da yer almakta.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Ümraniye’de Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Nasıl Oldu?: Zanlının 26 Suç Kaydı Ortaya Çıktı
2
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
3
Fethiye'de İki Hollandalı Turist Yamaç Paraşütü Deneyimi
4
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 182'ye Ulaştı
5
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Lübnan ve Gazze'ye Destek Çağrısı
6
Fransa, Martinik'e Asker Gönderdi: Hayat Pahalılığına Protestolar Sürmekte
7
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı