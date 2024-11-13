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Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde Kadın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'deki derede bulunan kadın cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:42
Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde Kadın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'deki Derede Cansız Beden Bulundu

Küçükçekmece'nin Menekşe Deresi'nde, akşam saatlerinde bir grup balıkçı, suyun yüzeyinde hareketsiz bir kadın cesedi gördü. Olayın hemen ardından balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cansız Beden Dalgıç Polisler Tarafından Çıkartıldı

Olay yerine intikal eden dalgıç polisler, yaptıkları incelemenin ardından kadını dereden çıkardı. Yapılan ilk belirlemelere göre kadının hayatını kaybettiği ve cesedinin birkaç gündür suda bulunduğu anlaşıldı. Kimlik belirlemek için gereken belgelerin ceset üzerinde bulunmaması, yetkililerin işini zorlaştırdı.

Ceset Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Kadının cesedi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin, cesedin Küçükçekmece'de 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan bir genç kıza ait olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı öğrenildi. Genç kızın ailesinden alınacak örneklerle kimliğin kesin olarak tespit edilmesi hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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