Küçükçekmece'de Metrobüs Arızası: Yolcular Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de Metrobüs Arızası

Küçükçekmece'de, arızalanan metrobüs nedeniyle Sefaköy ile Yenibosna arasında yolcular araçtan tahliye edildi. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenden duraklama yaptı.

Olayın Gelişimi

Arızalanan metrobüs, Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kaldı ve ekipler tarafından gidiş ve dönüş güzergahının ortasında bir alana çekildi. Yolcular bir süre araçta bekletildikten sonra tahliye edildi.

Alternatif Sefer

Aracın tekrar çalıştırılamaması sebebiyle, tahliye edilen yolcuların başka bir metrobüse aktarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı bilgi için yetkililerden açıklama bekleniyor.