Küçükçekmece'de Metrobüs Durağında Alt Geçidi Su Bastı

Küçükçekmece'de Su Baskını Panik Yaratıyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlantı sağlayan alt geçitte akşam saatlerinde meydana gelen su baskını, vatandaşları zor durumda bıraktı.

Olayın Seyri

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı oluşan su birikintisi, merdivenlerin bulunduğu bölümde geniş bir alanda etkisini gösterdi. Yolcular, bu kısmı geçmekte güçlük çekti.

Bazı yolcular, çevrede buldukları tahta paletler ile suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise doğrudan su birikintisinin içinden geçmek zorunda kaldı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Yolcuların Tepkisi

Yaşanan bu olumsuz durum, metro yolcularının yanı sıra çevredeki esnafı da etkiledi. Olay sonrası yaşanan panik, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Özellikle metrobüs yolcuları, bu tür olayların tekrarlanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep etti.