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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 3 Gözaltı ve Soruşturma Başlatıldı

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında üç kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:33
Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 3 Gözaltı ve Soruşturma Başlatıldı

Küçükçekmece'de Trajik Metrobüs Kazası

Küçükçekmece'de gerçekleşen metrobüs kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 38 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay, Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüsün Sefaköy mevkisinde, karşı yönden gelen diğer metrobüse çarpması sonucu meydana geldi.

Gözaltılar ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan iki metrobüsün sürücüsü ile hattaki denetim amiri gözaltına alındı ve emniyete sevk edildi. Ayrıca kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için başvuruda bulunuldu.

Başkan Çebi'nin Açıklamaları

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kazanın ardından yaptığı açıklamada, metrobüs şoförlerinin sürekli eğitim aldıklarını vurguladı ve "Bu tür kazaların önlenmesi için teknik çalışmalar yapılacaktır" dedi. Yol çalışmaları ile ilgili sorulara ise "Yolda sürekli bakım çalışmaları yapılıyor, ancak bu kazanın nedeni yol çalışması değil" yanıtını verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Ayrıca kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bu kaza, metrobüs hattındaki diğer güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

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