Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: Yenibosna-Sefaköy Arasında 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Yenibosna-Sefaköy hattında iki metrobüs çarpıştı; 1 yolcu yaralandı, ekipler sevk edildi ve seferler kısa süre aksadı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 10:40
Arkadan çarpma sonucu yolcu yaralandı, seferler aksadı

Küçükçekmece'de aynı yönde ilerleyen iki metrobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan yolcuyu ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı ve her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

