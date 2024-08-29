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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasına Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasına ait yeni görüntüler, kazanın detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:55
Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasına Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Küçükçekmece Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen üzücü metrobüs kazasında, yeni görüntüler elde edildi. İki metrobüsün çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların 2'sinin durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Kazanın Sebebi ve Ayrıntılar

Olay, Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen bir başka metrobüse çarpmasıyla meydana geldi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazaya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, metrobüs sürücüsünün yol bakım çalışması dolayısıyla yolda park etmiş olan beyaz renkli hafif ticari aracı son anda fark edip ani bir manevra yaptığı, ardından karşı şeritten gelen metrobüse çarptığı görülüyor. Kaza sonrası savrulan metrobüs, bariyerlere çarparak duruyor.

Kurtuluş Anları

Görüntülerde, kazayı gören hafif ticari araçtaki iki kişinin araçlarından inerek kaçışları dikkat çekiyor. Bu kişilerden biri, metrobüsün altında kalmaktan son anda kurtulmayı başarıyor. Ayrıca, kazaya karışan metrobüsün içindeki kamerada ise çarpışma anında ayakta olan yolcuların düşmesi ve yaşanan panik anları kaydedilmiştir.

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