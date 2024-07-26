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Küçükçekmece'de Metrobüs Yoluna Giren Otomobil Kazası

Küçükçekmece'de otomobilin metrobüs yoluna girmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:14
Küçükçekmece'de Metrobüs Yoluna Giren Otomobil Kazası

Küçükçekmece'de Metrobüs Yoluna Giren Otomobil Kazası

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, metrobüs yoluna giren bir otomobilin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolunda Avcılar yönünde ilerleyen Mustafa Ş., kullandığı 34 BMK 773 plakalı otomobiliyle, aynı yönde seyir halindeki 34 BZ 5280 plakalı araca çarptı.

Kazanın Ardındaki Olaylar

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 BMK 773 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle bariyerleri kaldırılan metrobüs yoluna girdi. O esnada metrobüs ile çarpışan otomobil ancak bu şekilde durabildi.

Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Olayda hafif yaralanan sürücü Mustafa Ş.’ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Trafik Durumu

Kaza sonrası bölgede bir süre yaşanan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Küçükçekmece'de, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. D-100 kara...

Küçükçekmece'de, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen Mustafa Ş., kullandığı 34 BMK 773 plakalı otomobiliyle aynı yönde seyreden 34 BZ 5280 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BMK 773 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle bariyerleri kaldırılmış metrobüs yoluna girdi. Ardından otomobil bu sırada hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. D-100 kara...

Küçükçekmece'de, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen Mustafa Ş., kullandığı 34 BMK 773 plakalı otomobiliyle aynı yönde seyreden 34 BZ 5280 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BMK 773 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle bariyerleri kaldırılmış metrobüs yoluna girdi. Ardından otomobil bu sırada hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. D-100 kara...

Küçükçekmece'de, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen Mustafa Ş., kullandığı 34 BMK 773 plakalı otomobiliyle aynı yönde seyreden 34 BZ 5280 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BMK 773 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle bariyerleri kaldırılmış metrobüs yoluna girdi. Ardından otomobil bu sırada hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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