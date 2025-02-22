Küçükçekmece'de Mobilya Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Küçükçekmece'de Yangın Panik Yaratıyor

Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 3 katlı mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızlı bir şekilde yayılması, çevredeki helva satış mağazası ve düğün salonuna da etki etti.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi nedeniyle itfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek, alevlere müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak, vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Yangının kontrol altına alınması ve sebebiyle ilgili detayların belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın söndürülmeye çalışılıyor.