Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, E-5 Yanyol Avcılar mevkisi, Beylikdüzü istikametinde gerçekleşti.

İki kişinin bulunduğu 34 FRZ 112 plakalı motosikletin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. Motosiklet, seyir halindeyken bariyere çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosikletteki Doğan B.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Oğuz G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışmalara devam etti.