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Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de arızalanan kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bölgedeki trafik yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:23
Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'deki Talihsiz Kaza

Küçükçekmece'de meydana gelen bir trafik kazasında, arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde gerçekleşti. Zekeriya M. yönetimindeki 41 YK 524 plakalı kamyon, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu esnada, emniyet şeridinden ilerleyen Ersin K. kontrolündeki 34 GNV 435 plakalı motosiklet, kamyona çarparak kaza yaptı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kazanın ardından çevredeki ani yoğunluk dikkat çekti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun bir kısmı trafiğe kapatıldı ve bölgede araç yoğunluğu baş gösterdi.

Bu trajik kaza, sürücülerin dikkatli olmalarının ve trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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