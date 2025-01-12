Küçükçekmece'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosiklet kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:34
Küçükçekmece'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Feci Motosiklet Kazası

Küçükçekmece'de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. E-5 Yanyol Avcılar mevkisinde, Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 FRY 112 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir şekilde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kaza Sonrası Ekipler Hızla Olay Yerinde

Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, motosiklet sürücüsü Doğan B.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuz G.'nin durumu ise bilinmiyor.

Ölen ve Yaralanan Polis Memurları

Kazada hayatını kaybeden Doğan B. ile yaralanan Oğuz G.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesinde görevli polis memurları olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, emniyet ekipleri olay yeri üzerinde bir süre incelemelerde bulundu.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, kaza anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler sürdürülüyor.

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