Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı

Küçükçekmece'de motosikletli silahlı saldırı

Küçükçekmece'de motosikletli iki şahsın silahla ateş etmesi sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

Olayın Detayları

Sultanmurat Mahallesi, Sultan Murat Caddesi'nde kız arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişinin yanına motosikletle yaklaşan iki şahıs silahla ateş etti. Bacağından vurularak yaralanan erkek şahıs yere düşerken, yakındaki kadın saldırıyı yara almadan atlattı.

Müdahale ve Soruşturma

Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ve sonrasına ait görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.