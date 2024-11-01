Küçükçekmece'de Patlayan Su Borusu Trafiği Olumsuz Etkiledi

Küçükçekmece'de Su Borusu Patladı

Küçükçekmece ilçesinde yaşanan bir olayda, tazyikli suyun fışkırması sürücüler ve yayalar için zor anlar yarattı. Fatih Caddesi'nde, Halkalı Merkez Mahallesi'nde yer alan yer altı su borusu aniden patladı.

Olayın Detayları

Patlayan borudan fışkıran su, caddenin diğer tarafına kadar ulaşarak etrafı adeta göle dönüştürdü. Bu durum, caddeden geçen yayaların yanı sıra sürücülerin de zorlanmasına sebep oldu ve yolda yoğun trafik oluştu.

Ekipler Çalışmalara Başladı

Bölgedeki sorunun çözülmesi için İSKİ ekiplerinin hızlı bir şekilde tamirat çalışmalarına başladığı bildirildi. Olay sonrası yaşanan aksaklıklar, bölge halkı ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.