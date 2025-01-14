Küçükçekmece'de Polisten Kaçan Genç 1. Kattan Atlayarak Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 19 yaşındaki Mısır uyruklu genç, 1. kattan atlayarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 00:08
Küçükçekmece'de Polisten Kaçan Genç 1. Kattan Atlayarak Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Trajik Olay

Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis ekiplerini görünce paniğe kapılarak 1. kattaki dairenin penceresinden atlayan Mısır uyruklu A.Z.Y.Z.İ. (19), demir korkuluklara saplanarak hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Olay, Aşık Veysel Caddesi'nde yürüyen bir grubun, yanlarından geçen polis aracını görünce kaçmaya başlamasıyla başladı. Oktaylar 1. Sarmaşık Sokak'taki ikametlerine giren grup, polis ekiplerinin binaya girdiğini görünce pencereden aşağıya atladı. Bu sırada A.Z.Y.Z.İ., bahçedeki giriş kapısının üzerindeki demir korkuluğun üstüne düştü. Kendi imkanlarıyla kurtulup bir süre yürüyen genç, sonrasında yere yığıldı.

Sağlık Durumu ve Gözaltılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Z.Y.Z.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak gruptaki 8 kişi gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bu kişilerin oturma izinlerinin olduğu bildirildi.

Mahalle Sakininin Açıklaması

Mahalle sakini Selçuk Yılmaz, basına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin olayla ilgisinin olmadığını, gençlerin panikle 1. kattan atladıklarını ifade etti. Yılmaz, bu sırada bir kişinin demir korkuluklara düştüğünü belirtti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, grubun polisten kaçış anları ve A.Z.Y.Z.İ.'nin yere düştüğü anlar yer alıyor.

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