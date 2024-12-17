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Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Küçükçekmece'de semt pazarında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 kişinin durumu ağır. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 23:12
Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga

Küçükçekmece'de, Yeşilova Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, bıçaklı kavga sonucunda 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, pazar esnafı ile bir grup arasında yol kapatma meselesi yüzünden başlayan tartışmayla patlak verdi. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda pazar esnafından İ.K., S.K., E.K., ve F.K., bıçakla yaralandı.

Yaralıların durumu hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine intikal eden Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.İ, K.D. ve E.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Diğer şüpheli E.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürmektedir.

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