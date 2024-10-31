Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Yaralandı

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga Olayı

Küçükçekmece'nin Gültepe Mahallesi'nde Bağlar Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kargaşa sonucunda bir genç ağır yaralandı.

Olayın Detayları

İki grup arasında gerçekleşen silahlı çatışma sırasında, yoldan geçen 19 yaşındaki Muhammed M. vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından durum hakkında bilgi verilmesi üzerine, emniyet ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirilen Muhammed M., ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, genç adamın sağlık durumu ciddiyetini korumakta.

Soruşturma Devam Ediyor

Emniyet güçleri, olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte bölgede detaylı çalışmalar yaparken, olayın sebebi ve ilgili kişilerin tespiti için soruşturma süreci sürdürülüyor.