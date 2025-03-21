Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta bekleyen araca düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:48
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'deki Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de, Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, kırmızı ışıkta bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca yapılan ateş açılmasıyla gerçekleşti.

Olay Detayları

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, trafikte bekleyen araca ateş açtı. Olayda araçta bulunan bir birey olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer kişi ise hastaneye acil olarak kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için eş zamanlı olarak çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Hayatını kaybeden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişiler üzerinde kimlik bulunmadığı, polisin parmak izleri üzerinden kimlik tespiti yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik görüntülerinde, saldırganın yolda araca doğru ateş açtığı anlar yer alırken, vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde de saldırganların olay sonrası beyaz bir araçla hızla kaçtıkları gözlemlendi.

Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve saldırıya maruz kalan araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

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