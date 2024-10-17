Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Olayı

Küçükçekmece'de, maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, Bağlar Caddesi'nde bir tekel bayisi önünde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, kaldırımda yürüyen R.M. ve Y.T. hedef alındı. Maskeli saldırganlar, karşılarındaki bu iki kişiye silahlı saldırıda bulundu.

Yaralıların Durumu

Saldırı sonucu R.M. ve Y.T. ayaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Sağlık ekipleri, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Polis Çalışmaları

Olay yeri incelemesi yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılarak, olaya dair daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Küçükçekmece'de, maskeli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de, maskeli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.