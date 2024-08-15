Küçükçekmece'de Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı

Küçükçekmece'de Şok Edici Olay

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.A. (27), eşi Ö.A. (23) ile sokak ortasında tartışmaya başladığı sırada kadını bıçakladı. Olay, Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı.

Vatandaşlar Harekete Geçti

Saldırı sonrası kaçmaya çalışan G.A., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbeye maruz kaldı. Olay anında hızlı bir şekilde müdahale eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki Ö.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı Süreci Başladı

Olayın ardından gözaltına alınan G.A.'nın emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Olayın detayları ve sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.