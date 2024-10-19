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Küçükçekmece'de Su Birikintisine Düşen Eda Nur'un Ölümüyle İlgili Bilirkişi Raporu Hazırlandı

Eda Nur Gezer'in ölümüne neden olan olayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı, sorumlu kişiler belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:03
Küçükçekmece'de Su Birikintisine Düşen Eda Nur'un Ölümüyle İlgili Bilirkişi Raporu Hazırlandı

Küçükçekmece'deki Trajik Olayın Ardından Bilirkişi Raporu Hazırlandı

Küçükçekmece'de bir su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne dair bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman'ın da aralarında bulunduğu kişilerin sorumlulukları tespit edildi.

Olayın Detayları

Olay, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda meydana geldi. Eda Nur Gezer'in, parkta yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düştüğü belirtiliyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bilirkişi raporu, 3 kişilik bir heyet tarafından hazırlandı ve 22 sayfadan oluşuyor.

Aile ve Tanıkların İfadeleri

Maktulün annesi Nurcan Gezer, ifadesinde, kızının kayıtlarda 'vatansız' olarak geçtiğini, kızı Sinem Yaşar tarafından bakıldığını açıkladı. Olay günü piknik yapmak üzere parka geldiklerini, çocukların oynadığı sırada Eda'nın kaybolduğunu fark ettiklerini belirtti. Sinem Yaşar, güvenlik görevlisinin kendilerini uyardığını, fakat çukur etrafında herhangi bir uyarı levhasının olmadığını vurguladı.

Bilirkişi Heyetinin Buluntuları

Raporun devamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, kendisinin olayla ilgili bilgi sahibi olmadığını beyan etti. Olay gününde, iş makinesi operatörü Sezai Ayhan, yapılan kazıda İSKİ'nin sorumlu olduğunu ve durumu bildirdiğini söyledi. Ayrıca, teknik müdür Furkan Keleş, çalışma yapılması için gereken talimatları verdiğini, ancak kazı alanında bulunmadığını ifade etti.

Güvenlik Önlemleri Eksikliği

Bilirkişi raporunda, olay mahallinde herhangi bir güvenlik levhasının, işaretinin veya şeridin olmadığı, kazı alanının ölçümlerinde çukurun boyutlarının oldukça büyük olduğu belirtildi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin raporunda, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve iş yönetimi açısından titizlik gösterilmediği tespit edildi.

Kusurlu Bulunan Kişiler

Raporun sonuç kısmında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman ve diğer bazı kişilerin asli kusurlu olduğu belirtildi. Toplamda 5 kişinin tali kusurlu olduğu ifade edildi.

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