Küçükçekmece'de Su Birikintisiyle İlgili Dava Süreci Başlıyor

Küçükçekmece'de Dava Tarihi Belli Oldu

Küçükçekmece sahil parkında gerçekleşen kazı çalışmaları sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüyle ilgili dava 25 Aralık'ta görülecek.

Yargılanacak Sanıklar

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezer'in ölümüne ilişkin iddianameyi kabul etti. Dava kapsamında yargılanacak olan 10 sanık, Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İddianame Detayları

26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda meydana gelen olayda, Eda Nur Gezer'in su birikintisine düşerek yaşamını yitirmesi üzerinde duruluyor. İddianamede Eda'nın "maktul", annesi Nurcan Gezer ve babası Emrah Boduk ise "müşteki" olarak tanımlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı çeşitli isimlerin de aralarında bulunduğu sanıklar, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla karşı karşıya. Her biri 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar arasında, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman gibi isimler yer alıyor.

Diğer Gelişmeler

Ayrıca, İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilirken, 18 yaşından küçük olan S.Y. hakkında yürütülen soruşturmanın ayrı bir şekilde devam ettiği bildirildi.