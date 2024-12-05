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Küçükçekmece'de Taciz Olayında Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'deki çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz eden şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:08
Küçükçekmece'de Taciz Olayında Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece’de Taciz Skandalı: Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de bir çiğ köfteci dükkanında bir kadın müşteriyi taciz eden şüpheli C.S., gözaltına alındı ve tutuklandı. Taciz olayına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlattı.

Taciz iddiaları üzerine yapılan incelemeler sonucunda, Cennet Mahallesiadalete teslim edildi.

Şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirmelerin ardından şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu durum, kadınlara yönelik tacizlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

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