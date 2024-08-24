Küçükçekmece'de Taksi Durağına Silahla Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de taksi bulamadığı için duraktaki çalışan E.Ş'ye silahla ateş eden şüpheli Ö.O.F tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Küçükçekmece'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan Meydan Yonca Taksi durağında gerçekleşti. İddialara göre, taksi talep eden Ö.O.F, E.Ş tarafından taksi bulunmadığı yanıtını aldı. Bunun üzerine Ö.O.F, "Ben size gösteririm, siz hep böyle yapıyorsunuz." diyerek duraktan ayrıldı.

Tekrar Dönüş ve Saldırı

Yarım saat sonra tekrar durağa dönen şüpheli, E.Ş'ye tabanca doğrultarak ateş etmek istedi. Ancak, E.Ş şüphelinin elini tutarak müdahale etti ve bu sırada Ö.O.F iki el ateş etti.

Yasal Süreç Başladı

Olayda yaralanma yaşanmazken, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a aykırılık" suçları nedeniyle gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.