Küçükçekmece'de Teknede Erkek Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'de Şok Edici Olay

Küçükçekmece'de, Menekşe Deresi'nde yapılan balıkçılık faaliyetleri sırasında bir teknede erkek cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, balıkçılar, dere ile denizin kesişim noktasında sahile bağlı olan kullanılmayan bir tekneden gelen kötü kokular üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay Yerinde İlk İncelemeler Yapıldı

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, teknenin içinde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise olay yerindeki ilk incelemelerde, üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan cesedin 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.