Küçükçekmece'de Trafik Kazasında 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Kaza!

Küçükçekmece'de gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Söğütlüçeşme Mahallesi, Gümrük Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

34 KFT 009 plakalı aracıyla Ahmet A., Tayyip S. yönetimindeki 34 HYT 033 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tayyip S.’nin aracı savrularak bir ağaca çarptı.

Olay sırasında araçta bulunan bir kadın sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası yaralı kadın, sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Küçükçekmece'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.