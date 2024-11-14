Küçükçekmece'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Hemşireye Son Veda

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız'ın cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Tokat'a götürüldü.

İstasyon Mahallesi'nde bulunan İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki cenaze törenine, Ayyıldız'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

Toplumun Acısı ve Kazanın Sıradanlığı

Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü kazada hem bir mahalle sakinini hem de uzun zamandır sağlık ocağında çalışan bir sağlık emekçisini kaybettiklerini ifade etti.

Yeşilırmak, "Bu kadar geniş bir caddede, bu kadar rahat bir yolda böyle bir kazanın meydana gelmesi, üzerinde durulması, soruşturulması gereken bir durum diye düşünüyoruz." dedi.

Cenazenin Tokat'a Nakli

Şengül Ayyıldız'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.

Trafik Kazası Detayları

Dün akşam Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S., kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkarak Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.