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Küçükçekmece'de Yangın Paniği: İş Yerindeki Alevler Hızla Söndürüldü

Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni elektrik kontağı olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:53
Küçükçekmece'de Yangın Paniği: İş Yerindeki Alevler Hızla Söndürüldü

Küçükçekmece'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'deki Limanoğlu İş Merkezi'nde bir iş yerinde, elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı. Yangın, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan iş yerinin giriş katında meydana geldi.

Olayın ardından vatandaşların hızlıca yaptığı ihbar ile bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, kısa süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın, iş yerinde önemli ölçüde hasara yol açtı. Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Tarkan Çelik, yangının yüksek voltajda elektriğin sebep olduğunu ifade etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de, iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Küçükçekmece'de, iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de, iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Küçükçekmece'de, iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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