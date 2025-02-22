Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi: 1 Yaralı, 5 Araç Hasar Gördü

Küçükçekmece'de bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 5 aracın maddi hasar aldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:37
Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi: 1 Yaralı, 5 Araç Hasar Gördü

Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi Olayı

Küçükçekmece'deki bir 13 katlı binanın çatısına düşen yıldırım, çevresinde önemli hasara yol açtı. Olay, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde gerçekleşti ve 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yıldırımın isabet ettiği çatının parçaları, yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar'ın üzerine düştü. Yaralıya sağlık ekipleri anında müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Bu elim olay sonucu, park halinde bulunan 5 araçta hasar meydana geldi. Olayın üzerinden kısa süre geçtikten sonra bölgeye gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

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