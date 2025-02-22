Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi: 1 Yaralı, 5 Araç Hasar Gördü

Küçükçekmece'de Yıldırım Düşmesi Olayı
Küçükçekmece'deki bir 13 katlı binanın çatısına düşen yıldırım, çevresinde önemli hasara yol açtı. Olay, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde gerçekleşti ve 1 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Yıldırımın isabet ettiği çatının parçaları, yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar'ın üzerine düştü. Yaralıya sağlık ekipleri anında müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Bu elim olay sonucu, park halinde bulunan 5 araçta hasar meydana geldi. Olayın üzerinden kısa süre geçtikten sonra bölgeye gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına aldı.